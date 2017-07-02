Katı atık depolama alanında yangın

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hamitler katı depolama alanında öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 5 ekiple müdahale ediyor.
Depolama alanından çıkan siyah dumanlar kentin birçok yerinden görünüyor.
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