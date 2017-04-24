Kaşla göz arasında 3 bin liralık telefonu çaldı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, iki gün önce akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Müşteri kılığında cep telefonu mağazasına giren 55-60 yaşlarındaki bir adam, etrafı kolaçan etmeye başladı. Mağaza çalışanlarının diğer müşterilerle ilgilendiğini gören hırsız, gözüne vitrin üzerindeki 3 bin liralık bir cep telefonunu kestirdi. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan hırsız, vitrin üzerindeki telefonu alarak bakarmış gibi yaptı ve çantasına koydu. Telefonu çalan hırsız, ardından da hiçbir şey yokmuş gibi dükkandan ayrıldı. Tüm bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaydan dakikalar sonra cep telefonunun çalındığı çalışanlar tarafından fark edildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüler polis ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında soruşturma açılırken, hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

