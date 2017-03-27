Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti!

KAZA akşam saatlerinde Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan 40 yaşındaki Harun E. yönetimindeki 45 HA 5959 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Serhad Çamyan'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çamyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çamyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.