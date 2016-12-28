Karides avı ve satışı yasaklandı

Hatay Valisi Erdal Ata, Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Suriye üzerinden Hatay'a gelenlerle ilgili "Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." dedi