banner428
banner405

Karides avı ve satışı yasaklandı

Marmara Denizi'nde 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında her türlü karides avcılığı ve satışının yasaklandığı açıklandı

Karides avı ve satışı yasaklandı
banner404
MARMARA Denizi'nde karides avı yasaklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Tebliğ hükümleri gereğince, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda, 1 Ocak- 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıta ile karides avcılığı ve satışının yasaklandığı belirtildi.

CEZASI 113 LİRA

 Açıklamada, "Dil ve Pisi Balığı avcılığı, nakli ve satışı yapanlara bin 113 TL idari para cezası uygulanmakta olup, ayrıca ürüne el konulmaktadır. Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için, su ürünleri avcılığına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler olup, balıkçıların getirilen bu kurallara uygun olarak avcılık yapmaları zorunludur. Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.
 
banner355
Etiketler; #KARİDES #Av #yasak #marmara denizi #Marmara #İstanbul #Tekirdağ #Çanakkale
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi
Sonraki Haber
Karides avı ve satışı yasaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.