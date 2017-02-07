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Kardeşinin cinayet şüphelisi diye 3 ay telefonunu dinlemişler

Faili meçhul bir cinayete kurban giden 35 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın ağabeyi Sezai Yılmaz'a 11 yıl sonra, cinayet şüphelisi olarak telefonlarının dinlendiğine dair savcılık tebligatı gönderildi.

Kardeşinin cinayet şüphelisi diye 3 ay telefonunu dinlemişler

Faili meçhul bir cinayete kurban giden 35 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın ağabeyi Sezai Yılmaz'a 11 yıl sonra, cinayet şüphelisi olarak telefonlarının dinlendiğine dair savcılık tebligatı gönderildi.

07 Şubat 2017 Salı 16:45
Kardeşinin cinayet şüphelisi diye 3 ay telefonunu dinlemişler
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RİZE'DE 2006 yılında ortadan kaybolan otobüs şoförü Mehmet Yılmaz'ın iki gün sonra Gündoğdu Mahallesi sahilinde cesedi bulundu. Bıçaklanarak öldürülen Yılmaz'ın katilinin bulunması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı ancak cinayet bugüne kadar çözülemedi, faili meçhul kaldı, Öldürülen Mehmet Yılmaz'ın ağabeyi Sezai Yılmaz'a önceki gün savcılık tebligatı ulaştı. Tebligatta, 11 yıl önce cinayet şüphelisi sıfatıyla telefonunun 3 ay süreyle dinlendiği ve herhangi bir bulguya ulaşılamadığına yer verildi.


BU HAKSIZLIK DEĞİL Mİ?
Tebligatı alınca sinirinden ağladığını belirten Sezai Yılmaz, "Kardeşimin öldürülmesi sonrası kasten cinayet şüphelisi olarak 3 ay telefonumu dinlemişler. Dinlemede her hangi bir şey çıkmadığını bildiriyorlar. Bu ne demektir? Ben her yerde kardeşimin katilini ararken beni şüpheli olarak dinlediler. Bunu 11 yıl sonra bana bildiriyorlar. Kardeşimin katilini bulamayanlar bana böyle bir yazı gönderiyor^dedi. Kardeşi Mehmet Yılmaz'ın katilinin bulunması için ilk günden itibaren çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Sezai Yılmaz, "Yüzlerce sayfa dilekçe yazdım, hiçbir olumlu cevap alamadım. Ama 11 yıl sonra benim cinayet şüphelisi olarak dinlendiğime dair tebligat aldım. Bu haksızlık değil mi?" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
RizeCinayetMehmet YılmazSezai YılmazGündoğdu
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