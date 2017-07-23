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Karaca'dan 'Basın Bayramı' açıklaması

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, günümüzde gerek genel olarak medyanın, gerekse meslektaşlarımızın içinde bulunduğu zor şartlar ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin tam anlamıyla kaldırılamaması nedeniyle ‘Basın Bayramı’ndan söz edilemeyeceğini vurguladı

Karaca'dan 'Basın Bayramı' açıklaması

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, günümüzde gerek genel olarak medyanın, gerekse meslektaşlarımızın içinde bulunduğu zor şartlar ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin tam anlamıyla kaldırılamaması nedeniyle ‘Basın Bayramı’ndan söz edilemeyeceğini vurguladı

23 Temmuz 2017 Pazar 23:35
Karaca'dan 'Basın Bayramı' açıklaması
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KARACA, "Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da 24 Temmuz tarihi, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için basının birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür; özgürlüğün kriterleri medeni dünyaya uygun biçimde, evrensel kriterler anlamında oluşturulmadığı sürece böyle kalacaktır. Bu nedenle TGF olarak meslektaşlarımızın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyor, halkımızın haber alma özgürlüğü anlamına da gelen gerçek basın özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi duyuruyoruz. Buna bağlı olarak vurgulamak isteriz ki, ülkemizde gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklu bulunan meslektaşlarımızın ellerinden haksız yere alındığına inandığımız özgürlüklerinin geri verilmesini talep ediyoruz. TGF, gazetecilerin ve düşünsel faaliyetlerinden ötürü tutuklu yargılanan meslektaşlarımızın her zaman 'özgür' yargılanmalarını savunmakta, ancak suçları kesinleştiği anda cezalarını çekmeleri gerektiğine inanmaktadır" dedi.

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Türkiye Gazeteciler FederasyonuGenel Başkanı Yılmaz Karaca24 TemmuzTgf
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