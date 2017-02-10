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Kar kapıya dayandı! Yarın başlıyor...

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Yarın başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

Kar kapıya dayandı! Yarın başlıyor...

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Yarın başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

10 Şubat 2017 Cuma 10:17
Kar kapıya dayandı! Yarın başlıyor...
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İSTANBUL'DA havanın bugün parçalı bulutlu... Sıcaklıkların ise 4 derece birden düşeceği bildirildi. Hafta sonu kentte kar yağışı etkili olacak. Öte yandan AKOM'un uyarısına göre, yurdumuz Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, 11 Şubat Cumartesi (yarın) akşamı ile 15 Şubat Çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına, buzlanma ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor..

BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor..

Bu Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor..

Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği bekleniyor..

  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10
  İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu 5
  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16
  Adana: Parçalı bulutlu 17
  Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 8
  Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 17
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 7
  Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
  Erzurum: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7
 

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