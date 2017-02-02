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Kaptanlara STCW Kursu

Alanya'da kurs verilen kaptan ve balıkçılar mangal partisiyle ağırlandılar

Kaptanlara STCW Kursu

Alanya'da kurs verilen kaptan ve balıkçılar mangal partisiyle ağırlandılar

02 Şubat 2017 Perşembe 22:11
Kaptanlara STCW Kursu
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ANTALYA Deniz Ticaret Odası, Alanya Yatçılar Kooperatifi ve Alanya Balıkçılar Kooperatifi organizatörğünde Alanya'da çalışmakta olan kaptan ve balıkçılara MATSO Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde 'Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Kursu' (STCW) verildi. 15 gün boyunca süren maratonun ardından eğitime katılan kursiyerler sınava tabi tutuldu. Sınavın ardından Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Yusuf Demirel ve Alanya Balıkçılar Kooperatifi Yönetim Kurulu'nun da katılımları ile kaptan ve balıkçılara mangal partisi düzenlendi. Alanya Belediyesi personeli olan kaptan Hasan Yücesan ve kardeşi Mehmet Ali Yücesan, öğrenciler için 8 saat içerisinde 3.5 metrelik ahşap tekne yaptılar.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSTCWKursAntalya Deniz Ticaret OdasıAlanya Yatçılar Kooperatifi
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