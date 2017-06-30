'Kanatsız Kuşlar' zirveye uçtu

AŞK, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan 'Kanatsız Kuşlar' dizisi, Tüm Kişiler'de yüzde 3,85 izlenme oranı ve yüzde 13,48 izlenme payı alarak, 100 program arasında birinci oldu.Yönetmenliğini Kemal Uzun’un yaptığı, senaryosunu Hakan Haksun’un kaleme aldığı dizide başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.Kanatsız Kuşlar; hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden 4 kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü.İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtan dizinin 4'üncü bölümü, 6 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de ATV'de yayınlanacak.