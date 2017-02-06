Kanal A 23 yaşında

ALANYA'NIN görsel medya temsilcisi olan Kanal A'nın 6 Şubat 1994 tarihinden bu yana 23 yıldır Alanya medyasının mihenk taşı olduğunu vurgulayan Dim "Benim de kurucuları arasında yer aldığım Kanal A, 23 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmiştir. AGC olarak, Kanal A Ailesi'nin 23. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Dizdaroğlu'nun nezdinde tüm Kanal A çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.