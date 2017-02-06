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Kanal A 23 yaşında

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, Kanal Alanya'nın (Kanal A) 23. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Alanya medyası, Kanal A gibi köklü kuruluşlarından aldığı büyük güçle Türkiye'nin en az 50 ilinin medyasını sollamıştır" dedi

Kanal A 23 yaşında

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, Kanal Alanya'nın (Kanal A) 23. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Alanya medyası, Kanal A gibi köklü kuruluşlarından aldığı büyük güçle Türkiye'nin en az 50 ilinin medyasını sollamıştır" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
Kanal A 23 yaşında
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ALANYA'NIN görsel medya temsilcisi olan Kanal A'nın 6 Şubat 1994 tarihinden bu yana 23 yıldır Alanya medyasının mihenk taşı olduğunu vurgulayan Dim "Benim de kurucuları arasında yer aldığım Kanal A, 23 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmiştir. AGC olarak, Kanal A Ailesi'nin 23. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Dizdaroğlu'nun nezdinde tüm Kanal A çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Gazeteciler CemiyetiKanal AAGCTürkiye Gazeteciler FederasyonuMehmet Ali Dim
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