'Kan bağışı gerekiyor'

Kış mevsiminin gelmesiyle kana olan ihtiyacın kritik seviyeye düştüğünü belirten Doktor Çetin, ihtiyacı gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi
KIZILAY kan bağış aracı Alanya'ya gelerek gönüllülerin bağışlarını kabul etti. Alanya'nın çeşitli bölgelerinde kurduğu çadırlarla kan bağışları alan Kızılay, bu kez kan bağış aracıyla vatandaşların kan bağışlarını kabul etti. Hükümet Meydanı'ndaki kan bağış aracında bağışları kabul ettiklerini belirten Doktor Mehmet Çetin, kış mevsiminin gelmesiyle kana olan ihtiyacın kritik seviyeye söyledi. Çetin, "Kızılay kan bağış aracı 2-6 Ocak tarihleri arasında yeniden Alanya'da olacak. Kış aylarının gelmesiyle kan bağışı düştü. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Alanya'da olduğumuzu öğrenen vatandaşlar kan bağışında bulunmak için bizlere geliyor" dedi.
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