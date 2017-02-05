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Kamburoğlu fark yarattı

Alanya'nın köklü firmalarından Kamburoğlu A.Ş. haftasonunda geleneksel hale getirdiği Su Tesisatı ve Seramik Ustaları Semineri'nin 7'ncisini gerçekleştirdi

Kamburoğlu fark yarattı

Alanya'nın köklü firmalarından Kamburoğlu A.Ş. haftasonunda geleneksel hale getirdiği Su Tesisatı ve Seramik Ustaları Semineri'nin 7'ncisini gerçekleştirdi

05 Şubat 2017 Pazar 20:56
Kamburoğlu fark yarattı
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BU yıl kuruluşunun 52. yılını kutlayan Alanya'nın en köklü firmalarından Kamburoğlu Yapı Malzemeleri A.Ş., Geleneksel Su Tesisatçıları ve Seramik Ustaları Semineri'nin 7'ncisini Banana Otel'de gerçekleştirdi, semineri gala yemeği ve eğlence programı ile taçlandırdı. Banana Otel toplantı salonunda gerçekleşen seminer programı, Kamburoğlu Yapı Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamburoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Kamburoğlu, 7 yıldır su tesisatı ve seramik ustaları ile firma temsilcilerini aynı platformda bir araya getirerek çözüm odaklı seminer düzenleyip, bir çok başarıya imza attıklarını söyledi. İnşaat sektörünün kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturduğunu, bu sektöre hizmet veren ustaların ülke ekonomisi için üretici firmalar kadar önem taşıdığını belirten Kamburoğlu, sektörde öncü olmalarının da kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
'USTAM KART HİZMETE GİRDİ'
Ustaların teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin takipçisi olmaları gerektiğinden bahseden Ali Kamburoğlu, ustalar için yapmış oldukları teknolojik yeniliklerden de bahsederken, başlatmış oldukları 'Ustam Kart' kampanyasının da müjdesini verdi. Kamburoğlu, bu kart sayesinde kendi mağazalarından alışveriş yapacak ustaların aynı banka kartlarındaki sistem gibi puan toplayabileceğini ve bu puanlarla Kamburoğlu mağazalarından alışveriş yapabilecekleri gibi çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacaklarını söyledi.
'EGE VE AKDENİZ'DE ÖDÜL ALDIK'
"Bugüne kadar göğüs kabartan inşaatlara imza atan tüm ustalarımızı kutluyoruz" diyen Kamburoğlu, ayrıca Kalebodur'un 'Gizli Müşteri' araştırmasında Ege-Akdeniz Bölge Birincisi olduklarını söyledi. Kamburoğlu bu anlamda emeği geçen tüm personeline teşekkür ederek "Ustalarımızla, personelimizle bu alanda beraber yürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Kamburoğlu'nun konuşmasının ardından programa katılmak üzere Alanya'ya gelen çeşitli firma temsilcileri de konuşmalar yaparak, üzerinde çalıştıkları yeni ürünleri tanıttılar ve görüşler aldılar. Seminerin ardından program yemek ve eğlence ile sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKamburoğluHaftasonuSu Tesisatı Ve Seramik Ustaları Semineri
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