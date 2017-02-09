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Kaldıkları otele intihar mektubu bırakan çift sır oldu

Mektupta, hayata veda etmek için çok sevdikleri Çeşme’yi seçtiklerini yazan çift rahatsızlandıklarını söyleyerek otelden ayrıldı. Temizlik için odaya gelen görevliler, intihar mektubuyla birlikte otel çalışanları için bırakılmış 2 bin lira bahşiş de buldu. Polis her yerde yaşlı çifti arıyor

Kaldıkları otele intihar mektubu bırakan çift sır oldu

Mektupta, hayata veda etmek için çok sevdikleri Çeşme’yi seçtiklerini yazan çift rahatsızlandıklarını söyleyerek otelden ayrıldı. Temizlik için odaya gelen görevliler, intihar mektubuyla birlikte otel çalışanları için bırakılmış 2 bin lira bahşiş de buldu. Polis her yerde yaşlı çifti arıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 12:47
Kaldıkları otele intihar mektubu bırakan çift sır oldu
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İZMİR'İN turistik ilçesi Çeşme'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta Çeşme'ye tatile gelen 70 yaşlarındaki Ülker ve Altan Çetin çifti, kaldıkları otelin odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından kayıplara karıştı. Yetkililer gece yarısı otelden ayrılmalarının ardından çiftten haber alınamadığını belirtirken çiftin odasında bir intihar mektubu ile otel çalışanlarına bahşiş olarak bırakılmış 2 bin lira bulundu.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BULDU

 Mektupta kanser hastası olduklarını belirten çiftin çocuklarına dert yandığı belirtilirken polis her yerde Altan çiftini arıyor. İntihar edip etmedikleri hala netleşmeyen ve emekli öğretmen oldukları belirtilen çiftin telefonda son olarak görüştüğü kişiler tespit edilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta Çeşme'ye tatile gelen Mersin nüfusuna kayıtlı Altan çifti, kaldıkları otelin odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından sırra kadem bastı.

GERÇEK ODA TEMİZLİĞİ SIRASINDA OTAYA ÇIKTI

 6 Şubat Pazartesi gece yarısı saat 01.30'da midelerinin ağrıdığını söyleyerek otelden çıkış yapan çiftle ilgili gerçek, oda temizliği sırasında ortaya çıktı. Oda görevlileri temizliğe geldiğinde iki ayrı zarf ile karşılaşırken, bu zarfların birinde intihar mektubu diğerinde ise otel çalışanları için bahşiş olduğu öğrenildi.

OTEL SORUMLU DEĞİLDİR

 Yaşlı çift, kanser hastası olduklarını yazdıkları mektupta Çeşme'yi çok sevdikleri için hayata veda yeri olarak burayı seçtiklerini ifade etti. Çiftin, mektupta çocuklarının hayırsız olduğu için mal varlıklarını Çeşme'ye gelmeden önce hayır kurumlarına bağışladıklarını da belirttiği ortaya çıktı. Mektubun sonunda ise "Ölümümüzden otel sorumlu değildir" satırı da yer aldı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

 Yaşanan bu gelişmelerin ardından otel yönetimi polise haber verirken, çiftin cansız bedenleri ilçenin her yerinde arandı ancak bulunamadı. Öte yandan yaşlı çiftin birkaç yakınına intihar mesajı attığı ortaya çıktı.   (Yeni Asır)

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Anahtar Kelimeler:
ÇeşmeİntiharSırHaberİzmirÜlkerMersin
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