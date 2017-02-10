Kahvaltı masasında kalp krizi geçirip öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, Konya'dan Çanakkale Biga'ya branda malzemesi getiren Ahmet Fahri Batı, geceyi otelde geçirdi. Sabah kahvaltıya inen şahsın rahatsızlandığını fark eden otel personeli, 112 ekiplerine haber verdi. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Fahri Batı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık olayla alakalı tahkikat başlattı.

