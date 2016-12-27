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Kahramanmaraş Alanya'ya geldi

Kahramanmaraş ve diğer yörelerin ürünlerinin bulunduğu stantlardaki eşsiz lezzetler ziyaretçilerini bekliyor

Kahramanmaraş Alanya'ya geldi
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Kahramanmaraş Alanya'ya geldi
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Erkan UYSAL 
ALANYA Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bir hafta sürecek olan 'Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri' başladı. Hacımemişler Camii önünde düzenlenen kermese Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Koska, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Nakip Karakuş, Alanya Mal Müdürü Salih Taşdemir ile vatandaşlar katıldı. Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gül, Alanya'da yaklaşık 16 bin Kahramanmaraşlının yaşadığını söyledi. Gül, 
"Kahramanmaraşlıların kültürel değerleri Alanya'da yaşayanlarla hemen hemen aynı. Alanya halkıyla kaynaşmayı sağlayabilmek için doğup büyüdüğümüz Kahramanmaraş'ın ürünlerini Alanya'nın yerli halkına tanıtmak, burada yaşayanlarla Kahramanmaraşlıları kaynaştırmak, bir araya getirmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Kendimizi bu ilçenin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü hepimizin burada yerleşik hayatı var. 20-25 yıldır burada yaşayan hemşerilerimiz bulunuyor. Bundan sonraki hayatımız Alanya'da devam edecek. Kendimizi bu ilçenin birer parçası olarak gördüğümüz için buraya sosyal, kültürel olarak bir katkı sağlamak amacıyla bu gibi etkinliklere başladık. Amacımız derneğimize hem maddi, hem manevi olarak destek sağlamak, hem de burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak. Buraya gelen vatandaşlarımız, Kahramanmaraş ve diğer yörelere has ürünleri bulabilir. Alanyalıların çok bilmediği, tanımadığı lezzetler stantlarda mevcut. Vatandaşların gelip görmelerini, tanımalarını, tatmalarını isteriz. Organizasyonumuz 2 Ocak'a kadar sürecek. 'Yöresel Ürün Tanıtım Günleri' saat 02.00'ye kadar açık" dedi. 
 
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Etiketler; #Kahramanmaraş #Alanya #Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği #Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri
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