Kağıt toplayıcısı 70 kiloluk rögar kapağını böyle çaldı!

İSTANBUL Ataşehir'de kağıt toplayıcısının rögar kapağını çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken görüntüyü izleyenler bu kadarına da pes dedi.
70 KİLOLUK DEMİR RÖGAR KAPAĞINI ÇALDI
Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Gece saatlerinde bir kağıt toplayıcısı gözüne kestirdiği yaklaşık 70 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Çaldığı rögar kapağını hurda niyetine satacağı düşünülen kağıt toplayıcısının bu davranışı, olası bir ölümlü olaya da davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntüleri izleyenler bu kadarına da pes dedi.
RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kağıt toplayıcısının kapağı bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışması ve vatandaşların yaklaştığını görünce durduğu görülüyor. Tekrar etrafı kontrol eden hırsız, 70 kilo ağırlığında olduğu söylenilen kapağı yerinden kaldırıp kağıt toplamak için kullandığı çuvallı el arabasına koyup oradan uzaklaşıyor.
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