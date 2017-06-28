Kafe yöneticisi genç, evinde ölü bulundu

OLAY, Mehmet Altundağ’ın arkadaşı Ahmet Mücahit Bülbül ile kaldığı Seyhan İlçesi'ndeki evde meydana geldi. Ahmet Mücahit Bülbül, gece saat 02.00 sıralarında eve geldi ve anahtarla kapıyı açamadı. Altundağ’ın evde olduğunu düşünerek telefonla aradığında da yanıt alamayan Ahmet Mücahit Bülbül, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. İçeri girdiğinde arkadaşı Mehmet Altundağ’ın yerde hareketsiz yattığını gören Ahmet Mücahit Bülbül, 112 Acil’i arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Altundağ’ın öldüğü belirlendi. Sağlık ekibinin çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı incelemede, Altundağ’ın cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Altundağ’ın cesedi kesin ölüm nedeninin saptanması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.