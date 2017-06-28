Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99827
ALTIN
141.861
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5149
EURO
4.0014
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Kafe yöneticisi genç, evinde ölü bulundu

ADANA’da bir kafe zincirinde yöneticilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Altundağ gece evinde ölü bulundu

Kafe yöneticisi genç, evinde ölü bulundu

ADANA’da bir kafe zincirinde yöneticilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Altundağ gece evinde ölü bulundu

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:10
Kafe yöneticisi genç, evinde ölü bulundu
banner404

OLAY, Mehmet Altundağ’ın arkadaşı Ahmet Mücahit Bülbül ile kaldığı Seyhan İlçesi'ndeki evde meydana geldi. Ahmet Mücahit Bülbül, gece  saat 02.00 sıralarında eve geldi ve anahtarla kapıyı açamadı. Altundağ’ın evde olduğunu düşünerek telefonla aradığında da yanıt alamayan Ahmet Mücahit Bülbül, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. İçeri girdiğinde arkadaşı Mehmet Altundağ’ın yerde hareketsiz yattığını gören Ahmet Mücahit Bülbül, 112 Acil’i arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Altundağ’ın öldüğü belirlendi. Sağlık ekibinin çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı incelemede, Altundağ’ın cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Altundağ’ın cesedi kesin ölüm nedeninin saptanması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaMehmet AltundağAhmet Mücahit Bülbül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Balkonunu havuz yaptı
Balkonunu havuz yaptı
Marmaris'te dev gulet alev alev yandı
Marmaris'te dev gulet alev alev yandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals