Kadın yolcuların yer kavgası minibüsü fena karıştırdı

SHOW Haber'de yayınlanan görüntüler Bakırköy'den geldi. İddiaya göre minibüsten inen bir yolcudan boşalan koltuğu iki kadın paylaşamadı. Genç kadın koltuğa oturdu. Sözlü tartışmada bundan sonra başladı. Tartışma yol boyunca sürdü. Yolcular tartışmadan rahatsız olunca minibüs şöforü, iki kadından da minibüsten inmesini istedi. Tartışan kadınlardan biri minibüsten inerken genç kadının ettiği hakaret kavganın fitilini yeniden ateşledi. Yaşlı kadın ayakkabısını çıkarmıştı ki genç kadın ona klabalığın arasında tekme savurdu. Minibüsten inen kadın kimse ona yardım etmediği için sitem etti, diğer kadının da minibüsten inmesini istedi. Minibüsteki yer kavgası iki kadından birinin inmesiyşe sona erdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.