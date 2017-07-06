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Kadın yolcuların yer kavgası minibüsü fena karıştırdı

İstanbul Bakırköy'de bir minibüste iki kadın yolcu arasında yer verme kavgası yaşandı. İki kadın yolcu arasında yer verme yüzünden çıkan kavga sonra da sözlü ve fiziksel saldırıya dönüştü. Araya diğer yolcular girse de minibüsteki kavga bir türlü bitmedi

Kadın yolcuların yer kavgası minibüsü fena karıştırdı

İstanbul Bakırköy'de bir minibüste iki kadın yolcu arasında yer verme kavgası yaşandı. İki kadın yolcu arasında yer verme yüzünden çıkan kavga sonra da sözlü ve fiziksel saldırıya dönüştü. Araya diğer yolcular girse de minibüsteki kavga bir türlü bitmedi

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:37
Kadın yolcuların yer kavgası minibüsü fena karıştırdı
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SHOW Haber'de yayınlanan görüntüler Bakırköy'den geldi. İddiaya göre minibüsten inen bir yolcudan boşalan koltuğu iki kadın paylaşamadı. Genç kadın koltuğa oturdu. Sözlü tartışmada bundan sonra başladı. Tartışma yol boyunca sürdü. Yolcular tartışmadan rahatsız olunca minibüs şöforü, iki kadından da minibüsten inmesini istedi. Tartışan kadınlardan biri minibüsten inerken genç kadının ettiği hakaret kavganın fitilini yeniden ateşledi. Yaşlı kadın ayakkabısını çıkarmıştı ki genç kadın ona klabalığın arasında tekme savurdu. Minibüsten inen kadın kimse ona yardım etmediği için sitem etti, diğer kadının da minibüsten inmesini istedi. Minibüsteki yer kavgası iki kadından birinin inmesiyşe sona erdi.

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