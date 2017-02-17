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Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Aracıyla otoparka girmek isteyen kadın sürücü, binanın kazan dairesinin merdivenlerinde kaldı. Ortalığı birbirine katan sürücünün imdadına çekici yetişti

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Aracıyla otoparka girmek isteyen kadın sürücü, binanın kazan dairesinin merdivenlerinde kaldı. Ortalığı birbirine katan sürücünün imdadına çekici yetişti

17 Şubat 2017 Cuma 14:37
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
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OLAY Batman merkez Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü Z.G., otomobilini bankanın otoparkına park etmek istedi. Ancak otoparkın bitişiğindeki binanın kazan dairesi girişinin merdivenleri fark etmeyen Z.G., buradan aşağıya inmeye başladı. Durumu fark ederek, frene basan kadın sürücü, panikle çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar, aracı başka bir araca halat bağlayarak çekmeye çalıştı ancak halatın kopması yüzünden başarılı olamadı. Araç, daha sonra, çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanKadın SürücüMerdivenden Düşen OtomobilTurgut Özal
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