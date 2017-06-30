Kadın örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu tüm kadınları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne kendi taleplerini haykırmak için katılmaya çağırdı.Federasyonun çağrısıyla 1 Temmuz’da bir araya gelecek olacak kadın örgütleri ve bağımsız katılımcılar, “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet İstiyoruz” talebiyle bir araya gelerek Adapazarı Akyazı Balbalı mevkiinde yürüyüşe katılacak.Kadınlar, “Eşitlik yoksa adalet de yok” diyerek, çocuklar, LGBTİ’ler, KHK ile kapatılan sivil toplum kuruluşları ve işlerinden olmuş emekçiler, akademisyenler, karar mekanizmalarından uzaklaştırılan kadınlar için adalet talebini haykıracak.Yürüyüşe ilişkin açıklama yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu üyesi Canan Güllü, cezasızlığın sıradan hale geldiğini ve siyasetin cezalandırılıp yasaklandığını söyledi. Kadınların mevcut siyasi iklimde öfkeli olduğuna dikkat çeken Güllü şunları kaydetti:"Özgürlük ve adalet talebinin dahi tehdit olarak görüldüğü, kadına yönelik şiddetin neredeyse ödüllendirildiği mevcut siyasi iklimde kadınlar öfkeli. Hayatlarının kısıtlandığı, yargı kararlarının erkek egemen adalet çerçevesinde verildiği, iktidarın adaleti cinslerin sadece kendi arasındaki adalet olarak kurguladığı bir Türkiye’de bugün en çok kadınlar adaletten alacaklı. Gücünü gericilikten alan erkek şiddeti ve cezasızlığın son bulması için, tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan bu ülkenin çocukları için adalet istiyoruz."