Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 44°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100236
ALTIN
140.563
DOLAR
3.5209
STERLIN
4.5625
EURO
4.0193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Kadın örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar “Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” talebiyle ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacak

Kadın örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar “Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” talebiyle ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacak

30 Haziran 2017 Cuma 16:18
Kadın örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne katılacak
banner404

TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu tüm kadınları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne kendi taleplerini haykırmak için katılmaya çağırdı.Federasyonun çağrısıyla 1 Temmuz’da bir araya gelecek olacak kadın örgütleri ve bağımsız katılımcılar, “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet İstiyoruz” talebiyle bir araya gelerek Adapazarı Akyazı Balbalı mevkiinde yürüyüşe katılacak.Kadınlar, “Eşitlik yoksa adalet de yok” diyerek, çocuklar, LGBTİ’ler, KHK ile kapatılan sivil toplum kuruluşları ve işlerinden olmuş emekçiler, akademisyenler, karar mekanizmalarından uzaklaştırılan kadınlar için adalet talebini haykıracak.Yürüyüşe ilişkin açıklama yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu üyesi Canan Güllü, cezasızlığın sıradan hale geldiğini ve siyasetin cezalandırılıp yasaklandığını söyledi. Kadınların mevcut siyasi iklimde öfkeli olduğuna dikkat çeken Güllü şunları kaydetti:"Özgürlük ve adalet talebinin dahi tehdit olarak görüldüğü, kadına yönelik şiddetin neredeyse ödüllendirildiği mevcut siyasi iklimde kadınlar öfkeli. Hayatlarının kısıtlandığı, yargı kararlarının erkek egemen adalet çerçevesinde verildiği, iktidarın adaleti cinslerin sadece kendi arasındaki adalet olarak kurguladığı bir Türkiye’de bugün en çok kadınlar adaletten alacaklı. Gücünü gericilikten alan erkek şiddeti ve cezasızlığın son bulması için, tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan bu ülkenin çocukları için adalet istiyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüKadın Erkek EşitliğiYürüyüş Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kanatsız Kuşlar' zirveye uçtu
'Kanatsız Kuşlar' zirveye uçtu
Her yer sıcaktan yandı, orada fırtına koptu!
Her yer sıcaktan yandı, orada fırtına koptu!
Çamaşır makinesinden yılan çıktı
Çamaşır makinesinden yılan çıktı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals