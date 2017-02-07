banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87127
ALTIN
146.724
DOLAR
3.7119
STERLIN
4.5914
EURO
3.9566
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Google Maps iyice kolaylaştı!
Google Maps iyice kolaylaştı!
Kalp krizine karşı çikolata hapı
Kalp krizine karşı çikolata hapı
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

Kadın doğum kliniğinde dehşet saçtı 

Bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polis tutuklandı

Kadın doğum kliniğinde dehşet saçtı 

Bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polis tutuklandı

07 Şubat 2017 Salı 13:29
Kadın doğum kliniğinde dehşet saçtı 
banner404

OLAY dün Bursa'nın İhsaniye semtinde, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığa devredilen eski Rentıp, şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, tıbbi sekreter Arzu Ö. (45), görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı emekli polis Orhan B. (47) ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B, hastaların gözü önünde 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken, kaçmaya çalışan Orhan B. ise hastane güvenlikçileri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kadın DoğumPersonelDehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgar Çetin 'muşta' davası için adliyede
Rüzgar Çetin 'muşta' davası için adliyede
Denizden ceset çıktı
Denizden ceset çıktı
Hocalı katliamı nasıl gerçekleşti?
Hocalı katliamı nasıl gerçekleşti?

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals