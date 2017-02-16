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Kadın cinayeti 

26 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı adamın barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle silahla vurularak öldürüldü.

Kadın cinayeti 

26 yaşındaki bir kadın, birlikte yaşadığı adamın barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle silahla vurularak öldürüldü.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:10
Kadın cinayeti 
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OLAY, Aksaray Hasas Mahallesi 6645 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Seher Yaşar, Sivas'ta birlikte yaşadığı Ahmet Y. (47) ile geçimsizlik nedeniyle anlaşamayınca memleketi Aksaray'a babaevine döndü. Seher Yaşar'ın kendisin terk etmesinin ardından üç gün önce Aksaray'a gelen Ahmet Y., Seher Yaşar ile barışmak istedi. Ahmet Y., iki gün boyunca barışmaya ikna edemediği Seher Yaşar'ı üçüncü gün de ikna etmek için babaevine gitti. Ahmet Y., tüm girişimlerine rağmen ikna edemediği Seher Yaşar ile tartışmaya başladı. Ahmet Y., çıkan tartışma sonrasında belinde taşıdığı silahla Seher Yaşar'a 3 el ateş etti. Seher Yaşar ağır yaralanırken, apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Seher Yaşar, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kısa sürede şüpheliyi tespit ederek yakalama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsı olayın ardından 15 dakika içerisinde yaptığı çalışma sonucu suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AksarayKadın Cinayeti
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