Kadıköy'de gergin anlar...

KADIKÖY'DE bir araya gelen bir grup Vatan Partisi üyesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren bir basın açıklaması yapmak istedi. "Halkımızı uyarıyoruz Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK/HDP ile ittifaka hazırlıyor" pankartı açan Vatan Partisi üyelerini ise bir başka grup protesto etti. Vatan Partisi üyelerini yuhalayan grup, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı. İki grubun karşı karşıya gelmesi kısa süreli gerginliğe yol açtı.
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