Kaçak sigara ve içki operasyonu

ORDU Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'na operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de görev aldığı 100 polisle yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ORDU Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'na operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de görev aldığı 100 polisle yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.