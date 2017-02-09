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Kaçak sigara ve içki operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kaçak sigara ve içki operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 10:06
Kaçak sigara ve içki operasyonu
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ORDU Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki Rus Pazarı'na operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de görev aldığı 100 polisle yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 550 şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AltınorduOrdu Emniyet Müdürlüğü
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