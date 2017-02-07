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Kaçak kazıcılara suçüstü

Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.    Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Bafa Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yaptığından şüphelenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak kazıcılara suçüstü

Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.    Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Bafa Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yaptığından şüphelenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

07 Şubat 2017 Salı 11:48
Kaçak kazıcılara suçüstü
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EDİNİLEN bilgiye göre; Bafa Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında  Kapıkırı Mahallesi’nde 2 kişinin elinde kazma ve küreklerle gezdikleri ihbarı sonrasında harekete geçti. Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Kapıkırı Mahallesi’nde 2 kişinin elinde kazma ve kürekleri ile gezdikleri ve araç ile bölgeden ayrıldıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu yerde arama çalışması başlattı. İhbar edilen araç, jandarma tarafından Kapıkırı Mahallesi yolu üzerinde durduruldu ve yapılan kontrollerde dışarıdan görünecek şekilde dedektör cihazlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda araç içerisinden; 2 adet dedektör, 1 adet alan tarama cihazı olduğu tespiti ile cihazların fatura kesilmeye hazır koçanları ile irsaliyelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kapıkırı’nda 1. derece arkeolojik sit alanı olan ve şahısların görüldüğü alanda jandarma tarafından yapılan araştırmada, birçok yerin yaklaşık 10-20 cm derinliklerde kazıldığı tespit edildi.
Kazı alanındaki ayakkabı izleri ile şüpheli şahısların ayak izleri eşleştirildi. Ayak izlerinin, 5 şüpheliye ait olduğu ortaya çıktı.
Araç içerisinde ayrıca yapılan aramada ise suçta kullanılan 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet keser ele geçirildi. Söz konusu araç içerisinde bulunan; D.D., M.Ö., C.O., A.O. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar Kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak KazıHazineMuğlaMilasKaçakDedektörJandarma
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