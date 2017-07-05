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Jeremy Meeks'in eşi sessizliğini bozdu!

Bodrum tatili sırasında lüks yatta bir güzelle romantik anlar yaşayan Jeremy Meeks'in eşi Melissa Meeks, olay görüntülerden günler sonra ilk kez konuştu

Jeremy Meeks'in eşi sessizliğini bozdu!

Bodrum tatili sırasında lüks yatta bir güzelle romantik anlar yaşayan Jeremy Meeks'in eşi Melissa Meeks, olay görüntülerden günler sonra ilk kez konuştu

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
Jeremy Meeks'in eşi sessizliğini bozdu!
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DÜNYA onu sabıka kaydı fotoğrafıyla tanıdı... ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks, tatil için geldiği Bodrum’da bir kadınla görüntülenmişti. Teknede samimi pozlar veren ikili, birbirlerinden bir an olsun ayrılmamıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Meeks’in yanındaki kadının, dünyaca ünlü Moda markası Topshop’ın varisi Chloe Green olduğu ortaya çıkmıştı.

HARARETLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

33 yaşındaki model, olaylı Türkiye tatilinin ardından California’ya dönerken, hararetli bir telefon görüşmesi yaparken görüntülendi.Meeks, olayları unutturmak istercesine çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Pazartesi günü iki oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafını İnstagram’da paylaşan yakışıklı model, "İki oğlum ve ben 4 Temmuz’unuzu kutlarız" notunu yazdı. Meeks'in 38 yaşındaki eşi Melissa Meeks ise tatilini ablası Michelle Curl ile beraber geçirdi. 3 çocuğunu da yanına alan Melissa, ablasıyla birlikte çektikleri selfie'yi instagram'da yayımladı.
"YASAL OLARAK HALA EVLİYİZ"

Bodrum'da çok konuşulan görüntülerin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Melissa, sonunda sessizliğini bozdu. Son derece üzgün olduğu gözlenen aldatılmış eş, pazartesi günü Jeremy Meeks ile ilgili sorulara, "Yasal olarak hala evliyiz" yanıtını verdi.

"ARTIK UMURSAMIYORUZ"

Kardeşinin durumuna üzülen ve eski mahkuma karşı öfkeli olan ablası Michelle, Jeremy Meeks ve Chloe Green’in umurlarında olmadığını söyledi. Abla Michelle Curl, "Evet olanları gördüm, ama umurumda değil. Artık umursamıyoruz. Bunun üzerine konuşacak daha fazla bir şeyimiz yok" dedi Chloe Green ise Jeremy ile olan bir fotoğrafını paylaşarak altına 'Bu daha başlangıç' yazarak merak uyandırdı.

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