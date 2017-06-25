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İzne gelen asker kazada hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, askerden dağıtım iznine gelen bir asker trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

İzne gelen asker kazada hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, askerden dağıtım iznine gelen bir asker trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

25 Haziran 2017 Pazar 23:05
İzne gelen asker kazada hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alaşehir ilçesindeki acemi birliğinde gerçekleşen yemin törenin ardından memleketi Köyceğiz'e izne gelen Şevket Can Ölmez (23), arkadaşlarıyla birlikte Ekincik sahiline gitti. Ekincik sahilinden dönüşte Ölmez’in yönetimindeki 48 K 6017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçtan dışarı savrulan Ölmez, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Kanat (28) ve İbrahim Yalçın (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ölmez’in cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların, durumunun iyi olduğu ve Devlet Hastanesinde tedavi altına aldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
KöyceğizMuğla
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