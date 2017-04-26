İzdivaçta Huriye fırtınası

GELİN adayı Huriye, taliplerine sorularını seyirciler arasında oturan annesi Şerife Hanım ile birlikte sorması ve kriterlerine uymayan taliplerine paravanı açtırmaması ile kısa sürede fenomen haline geldi.

Son olarak talibi İbrahim Bey’le karşılaşmak üzere canlı yayına çıkan Huriye'nin, talibine sorularını sormaya başlaması üzerine sözü annesi Şerife Hanım aldı. Sunucu Zuhal Topal, araya girerek; “Karşılaşma asıl şu anda başlıyor” dedi.

YİNE PARAVANI AÇTIRMADI

Şerife Hanım; “Eşim, oğlum, kızım birlikte yaşıyoruz. Kızımı evlendirince yanıma alacağım. Bunu kabul ediyor musun?” diye damat adayına sordu. İbrahim Bey, "Huriye Hanım razıysa, sizi de yanımıza alırız” dedi. "Ben eşimi, oğlumu bırakamam. Biz her zaman her yere birlikte gideriz. Hatta kararımız olumlu olursa, çay içmeye beni de kabul eder misiniz? sözleri üzerine şaşıran damat adayı, "Bu gönlümce olmaz; ama buyurun, gelin” ifadelerini kullandı.

"Gönlünce olması önemli, gönlünce olmazsa bu iş olumsuz paravanı açtırmaya gerek yok" diyen Şerife Hanım’ın, sözleri üzerine tüm stüdyo şaşkına döndü.