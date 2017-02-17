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İzdivaçta çok acı gerçek 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza kesti. Cezalar, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanımı, evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleriyle yargılanması gibi şikayetler nedeniyle verildi

İzdivaçta çok acı gerçek 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza kesti. Cezalar, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanımı, evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleriyle yargılanması gibi şikayetler nedeniyle verildi

17 Şubat 2017 Cuma 14:56
İzdivaçta çok acı gerçek 
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RTÜK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792  şikayet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na da çok sayıda şikayet iletildi.

Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki 'Kısmetse Olur', star TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la' ve Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

'Kısmetse Olur', 'Zuhal Topal'la' ve 'Evleneceksen Gel' adlı programlar en fazla şikayet edilenler arasında yer aldı. Şikayetler ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin  korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması nedeniyle yapıldı.  Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri? i?le yargılanması,  adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi?k  duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi,  olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli  adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım ajans çalışanlarının  katılımcı gösterilmesi vatandaşların programlara getirilen diğer eleştiriler  oldu.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın  yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikayetler arasında  bulunuyor.

"10 KANALA DAHA İHLAL CEZASI VERİLDİ"

RTÜK'ün son toplantısında, dini duyguları istismar ederek haksız  ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, 'ara-kazan', 'bul-kazan' gibi bahis siteleri ve çeşitli 'tele alış-veriş' programları yapan kanallara da ceza verildi. Bu kapsamda, Farklı TV, Bedir, Maya TV, Son Hedef TV, Al TV, Yeni sinema, Dolunay TV, Derya TV ve Anadolu TV'ye çeşitli miktarlarda para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Üst kurul ayrıca, cinsel ve uygunsuz içerikleri nedeniyle FX TV'ye de ceza verdi.

Üst kurul kararları, sağlık Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na bildirildi.

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