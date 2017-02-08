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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu

'İyilik yapın ve sigarayı bırakın'

Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle basın duyurusu yayımladı

'İyilik yapın ve sigarayı bırakın'

Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle basın duyurusu yayımladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:34
'İyilik yapın ve sigarayı bırakın'
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ALANYA Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin duyurusunda şöyle dendi:
"Tütün ürünleri  tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm dünya ülkelerinde,1987 yılından itibaren her yıl 9 Şubat günü, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanıyor.  Sigara, önlenebilir en büyük ölüm nedeni.Türkiye, Avrupa’da, sigara ile en iyi mücadele eden dördüncü ülkekonumuna geldi. Son yıllardaki sigara bırakma kampanyaları sonucu sigara içenlerin sayısında önemli düşüş gözlense de ülkemizde halen 16 milyon yetişkin sigara içiyor. Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’ de ise 100 bin insan sigaradan ölüyor. Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı içmeyenlere göre 15-25 kat artıyor. İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplandu.Tütün bağımlılık yaparak kullanıcılarının yüzde 50 sini öldüren bir kanserojen. Tütün dumanı 4000’den fazla kimyasal madde içerir. Bunlardan yüzdr 50’den fazlasının kansere neden olduğu bilinmektedir. Sigara, akciğer kanserinin birinci derecede sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarının çoğunluğunun ana nedenidir. Türkiye’nin en önemli 5’inci sağlık sorunu olarak görülen ve 4 milyon kişinin yakalandığı bir akciğer hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)’nın da birinci derecede sebebi sigara. Sigaranın etkilemediği doku ve organ yok. Sigaranın her dozu zararlıdır ve sadece içene değil, içmeyene de zararı var. Ayrıca ülke ekonomisine de büyük zarar veriyor.
Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamak, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yeni başlayacakları önlemek ve başkasının içtiği sigaranın dumanından oluşan pasif etkilenimi engellemektir.Çocukların yanında sigara içilmesi duman ve zarar vermekle kalmaz, anne ve babasını model alan çocuklarda sonraki yıllarda sigara içme alışkanlığını kolaylaştırmaktadır.
Aktif ve pasif sigara içimi de ölüm, sakatlık, hastalık ve psikolojik sorunlara yol açarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisi nedeniyle yapılan sağlık harcaması yıllık üç milyar Dolar civarındadır. Sigara hem kişisel hem de ulusal bazda bizi yoksullaştırmaktadır.          
Sigarayı bırakmak zor olabilir. Ancak şimdiye kadar pek çok kişi sigarayı bırakmayı başarmıştır. Çünkü onlar sigarayı bırakmaya hazırdılar ve sigaraya duyacakları isteğe karşı koymayı planladılar. Ayrıca sigarayı bırakmış olan çoğu kimse bunu başarmadan önce defalarca denediler. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz.
Gelin hep birlikte bir iyilik yapalım ve sigarayı bırakalım.Özellikle genç nesilleri koruyalım, kötü model olmayalım."

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı MerkeziAlanyaSigara9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
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