İşte yeni tip ehliyet için gereken evraklar!

5 yıl içinde sürücülerin çipli ehliyet almaları gerekiyor.
Yeni tip sürücü belgeleri 1 ocak 2016 itibariyle verilmeye başlandı. Eski sürücü belgelerinin bu tarihten itibaren 5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor.
Eski sürücü belgenizin yanınızda olması gerekiyor.
Başvuruda nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliğinin de yanınızda olması şart.
Sağlık raporu ve Banka dekontu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubu belgesi
Online başvuru
Bu belgeleri sağladıktan sonra "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden online randevu alarak ehliyet işleminin ilk adımı gerçekleştirilebiliyor.