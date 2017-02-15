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İşte yeni tip ehliyet için gereken evraklar!

Yeni çipli sürücü belgelerini her sürücünün 5 yıl içinde alması gerekiyor. Çipli sürücü belgesi almak için gereken evraklar ve başvuru süreci oldukça basit

İşte yeni tip ehliyet için gereken evraklar!

Yeni çipli sürücü belgelerini her sürücünün 5 yıl içinde alması gerekiyor. Çipli sürücü belgesi almak için gereken evraklar ve başvuru süreci oldukça basit

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:14
İşte yeni tip ehliyet için gereken evraklar!
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5 yıl içinde sürücülerin çipli ehliyet almaları gerekiyor.

Yeni tip sürücü belgeleri 1 ocak 2016 itibariyle verilmeye başlandı. Eski sürücü belgelerinin bu tarihten itibaren 5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor.

Eski sürücü belgenizin yanınızda olması gerekiyor.
Başvuruda nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliğinin de yanınızda olması şart.
Sağlık raporu ve Banka dekontu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubu belgesi
Online başvuru

Bu belgeleri sağladıktan sonra "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden online randevu alarak ehliyet işleminin ilk adımı gerçekleştirilebiliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
CipEhliyetEvrak
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