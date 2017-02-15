İşte yeni tip ehliyet için gereken evraklar!

5 yıl içinde sürücülerin çipli ehliyet almaları gerekiyor.

Yeni tip sürücü belgeleri 1 ocak 2016 itibariyle verilmeye başlandı. Eski sürücü belgelerinin bu tarihten itibaren 5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor.

Eski sürücü belgenizin yanınızda olması gerekiyor.

Başvuruda nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliğinin de yanınızda olması şart.

Sağlık raporu ve Banka dekontu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubu belgesi

Online başvuru

Bu belgeleri sağladıktan sonra "surucurandevu.egm.gov.tr" adresinden online randevu alarak ehliyet işleminin ilk adımı gerçekleştirilebiliyor.

