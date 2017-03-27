Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

İşte öldürülen o PKK'lılar! Görüntüler ortaya çıktı...

Dün gerçekleştirilen operasyonda 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtilirken çatışmanın yaşandığı bölgenin fotoğrafları da yayınlandı

İşte öldürülen o PKK'lılar! Görüntüler ortaya çıktı...

Dün gerçekleştirilen operasyonda 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtilirken çatışmanın yaşandığı bölgenin fotoğrafları da yayınlandı

27 Mart 2017 Pazartesi 11:51
İşte öldürülen o PKK'lılar! Görüntüler ortaya çıktı...
banner404

TUNCELİ'DE dün sabah 05.00 sıralarında PKK’lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK’lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı. Timler teslim ol çağrısına uymayan PKK'lı teröristlerin sığınaklarına girdi, çatışmalarda 14 terörist öldürüldü.

MEHTER MARŞI İLE KARŞILANDILAR

Tunceli'de 14 teröristi öldüren Şahinler JÖH timleri karargahta mehter marşı eşliğinde coşkuyla karşılandı.

14 PKK’LININ CESEDİ OPERASYON BÖLGESİNDEN ALINDI

Öte yandan Tunceli merkez Gökçek Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen 14 PKK’lının kimliğinin tespiti için cenazeler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öldürüen PKK’lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.

KANDİL İLE GÖRÜŞÜYORLARDI İDDİASI

PKK’lıların öldürüldüğü Kutuderesi Vadisi içindeki PKK sığınak ve barınaklarında çok sayıda silah, bu silahlara ait bol miktarda mühimat ve yüzlerce kilo gıda, yaşam malzemesi ve dijital belge ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler arasında yer alan masaüstü telsiz ile örgütün üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında konuştukları, bir telsizle de PKK’lı üst düzey yöneticinin Kandil’deki örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.


"ÖRGÜTÜN ÖZEL GÜCÜ, BOMBA VE PATLAYICI UZMANI"

Öldürülen 14 PKK ile ilgili yapılan ilk tespitte, kış üstlenmesinden çıkmak için hazırlık yapan bir grup olduğu, bu grubun da çok özel eylem için plan yaptığı belirtildi. Bir askeri yetkili, grubun sözde Dersim eyaleti doğu cephesi özel gücü olduğu ve direk olarak Kandil’den talimat aldığı iddiasında bulundu. Grupta yer alan teröristlerin de özel eğitimler aldığı ve sansasyonel eylemleri yapmak konusunda eğitildikleri kaydedildi. Bu grubun etkisiz hale getirilmesiyle örgüte önemli bir darbe indirildiğini belirten yetkililer, bu gruptakilerin her türlü bomba yapma, tuzaklama, sızma, sabotaj, saldırı konularında da uzman oldukları bilgisini verdi.

banner355
Son Güncelleme: 27.03.2017 11:57
Anahtar Kelimeler:
HaberlerSon DakikaçatışmaPKKAskerPkk OperasyonTunceli çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
87 yaşındaki kadın, 30 sokak kedisine bakıyor
87 yaşındaki kadın, 30 sokak kedisine bakıyor
Sahte içki 15 yaşındaki genci komalık etti
Sahte içki 15 yaşındaki genci komalık etti
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals