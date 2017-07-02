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İşte kaymakam adayını kaçıran PKK'lının aldığı ceza

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ve Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan "Andok" kod adlı PKK'lı Eşref Işık, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 197 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dosyada yargılanan diğer sanık Diren Yaşa'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi

İşte kaymakam adayını kaçıran PKK'lının aldığı ceza

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ve Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan "Andok" kod adlı PKK'lı Eşref Işık, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 197 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dosyada yargılanan diğer sanık Diren Yaşa'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi

02 Temmuz 2017 Pazar 11:51
İşte kaymakam adayını kaçıran PKK'lının aldığı ceza
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DİYARBAKIR'IN Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde 12 Ağustos 2011 tarihinde muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ile Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli er Aykut Çelik'in PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılması ile ilgili yargılamaya devam edildi. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Eşref Çelik ve Diren Yaşa cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada 6 Nisan günü açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi. 

'KAYMAKAM İLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUM'

Duruşmada esas hakkındaki savunması sorulan sanık Eşref Işık, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediğini belirterek şöyle dedi:

"Mahkemeye fiziki olarak katılarak savunma yapmak istiyorum. Çünkü hakkımda söylenen iddialar doğru değildir. Bu yüzden savunmamı sağlıklı olarak yapamıyorum. Daha önce bu konuya ilişkin taleplerim oldu, ancak yerine getirilmedi. Benim aleyhimde tanıklık yapanların mahkemeye getirilmesini ve benimle yüzleştirilmelerini istiyorum. Kaymakam ve askerin getirilip yüzleştirilmesi gerekir. Bu konular netleştikten sonra savunma yapmak istiyorum."

MAHKEME KARAR VERDİ

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Eşref Işık'a 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ve Muş Hasköy ilçe Jandarma karakol komutanının şehit edilmesi' eylemlerinden 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Kaymakam adayı ve bir askerin kaçırılması, 2 korucunun öldürülmesine teşübbüs etmek, nitelikle yağma, 9 kişiyi hürriyettin yoksun kılma, vahim nitelikli silah taşıma ve terör örgütü propagandası yapmaktan da toplam 197 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklardan Diren Yaşa'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyasının bu davadan ayrılmasına karar verdi. 

VALİ YARDIMCISI OLDU, FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu, ailesini ziyaret etmek için 12 Ağustos 2011 tarihinde minibüsle Diyarbakır'a giderken, Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesinde yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Kırsal alandan yürütülerek Irak'ın kuzeyine götürülen Erenoğlu, 19 ay PKK'nın elinde kaldı. Erenoğlu, çözüm sürecinin başlaması üzerine kaçırılan 7 kamu görevlisiyle birlikte 13 Mart 2013 tarihinde aralarında HDP'li milletvekillerinin bulunduğu heyete Zap bölgesinde teslim edildi. Aynı gün Türkiye'ye giriş yapan Erenoğlu, daha sonra atandığı Bolu Vali yardımcılığı görevinden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edildi. Aynı bölgede kaçırılan Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki er Aykut Çelik ise, 40 gün PKK'lıların elinde kaldıktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle kaçarak güvenlik güçlerine sığındı.

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