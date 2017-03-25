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İşte FETÖ’nün gizli kalesi!

FETÖ’nün yönetim bürosu gibi çalışan Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın en eski binasının adeta zırhlı bir kale gibi olduğu ortaya çıktı. Tümü 1.2cm’lik zırhla çevrili binada gizli tüneller, şifreli asansörler, dehlizler de bulundu

İşte FETÖ’nün gizli kalesi!

FETÖ’nün yönetim bürosu gibi çalışan Gazeteciler Yazarlar Vakfı’nın en eski binasının adeta zırhlı bir kale gibi olduğu ortaya çıktı. Tümü 1.2cm’lik zırhla çevrili binada gizli tüneller, şifreli asansörler, dehlizler de bulundu

25 Mart 2017 Cumartesi 11:32
İşte FETÖ’nün gizli kalesi!
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FETÖ'NÜN sözde STK'sı Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın Üsküdar'daki merkezi, örgütün askeri karargahı çıktı. Binadaki tüm duvarların içi 1.2 cm kalınlığında metal zırha kaplandığı ve adeta olası çatışma anına karşı kale gibi hazırlandığı belirlendi. ABD'ye kaçmadan önce teröristbaşı Fetullah Gülen'in de kaldığı binanın, dışarıdan Skorsky savaş helikopteri saldırısından bile etkilenmeyecek şekilde korunduğu belirlendi.


ZIRHLI KARARGAH

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ait kurumlara el konulmasıyla beraber, örgütün Üsküdar Altunizade'deki binası da boşaltıldı. O güne o kadar Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olarak bilinen yapı, Maarif Vakfı'na tahsis edilerek, gerçek bir ilim irfan sahibi gençlerin yetişmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin kullanımı için yeniden dizayn edilmek istenen bina, mimarları şaşkına çevirdi. Sadece bir oda veya bir kat değil, binanın tüm duvarlarının içine, 1.2 santimetre kalındığında çelik zırh yerleştirilmişti.

KAÇIŞ TÜNELLERİ DE VAR

Olayın emniyet birimlerine haber verilmesinin ardından yapılan incelemede, duvarları zırhla kaplanarak korumaya alınan binada teröristbaşı Gülen'in kaldığı bölümden 'acil kaçış' için özel odalara açılan dehlizler, kaçış noktaları, şifreyle çalışan asansör ve tüneller de bulundu.

YILLAR ÖNCESİ HAZIRLIK

Binada incelemede bulunan bir yetkili, "Binaya, bir arabanın zırhla kaplanması gibi adeta zırh giydirilmiş. Duvarların arasındaki 1.2 santimlik zırh, değil 7.65 mm çapındaki uzun namlulu silah veya tüfek mermisini, dışardan ateş açacak savaş helikopterinin mermilerini bile püskürtebilecek özellikte. Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir senaryoyu çok önceden düşündüler ve çatışma anı için hazırlandılar. Burası, adeta askeri bir karargah gibi tasarlanmış" diye konuştu.

Maarif Vakfı'na devredildi

Maarif Vakfı'na devredilen binada tadilat başlayınca, korkunç gerçek ortaya çıktı. Duvarların çelik plakalarla kaplandığı binada, gizli tüneller de ortaya çıkarıldı.

FETÖ Pentagon'u örnek almış

Teröristbaşı FetÖ'nün ABD'ye kaçmadan önce ikametgah olarak kullandığı binanın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un örnek alındığı bildirildi.

(Kaynak: Star)

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