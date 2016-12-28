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İşte Alanya'da fırtınanın bilançosu

Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar Alanya'da etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı

İşte Alanya'da fırtınanın bilançosu
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ALANYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, geçen hafta Alanya'da etkili olan fırtınada 26 mahallede 99 sera, 5 ahır, 15 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek "Üreticilere kısa adı TARSİM olan tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Rüzgar ayrıca yılbaşı öncesi kaçak içki denetimlerine devam ettiklerini belirterek "Yılbaşı gecesi de tüm ekiplerimiz otel, restoran, bar ve diskolarda içki denetimi yapacak" dedi. 
 
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Etiketler; #Mehmet Rüzgar #tarım ve hayvancılık müdürü #Alanya Gıda
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