İşte Alanya'da fırtınanın bilançosu

ALANYA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, geçen hafta Alanya'da etkili olan fırtınada 26 mahallede 99 sera, 5 ahır, 15 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek "Üreticilere kısa adı TARSİM olan tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Rüzgar ayrıca yılbaşı öncesi kaçak içki denetimlerine devam ettiklerini belirterek "Yılbaşı gecesi de tüm ekiplerimiz otel, restoran, bar ve diskolarda içki denetimi yapacak" dedi.
Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar Alanya'da etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı
İlgili Galeriler