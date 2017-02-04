banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Kazayla kardeşini vurdu
Kapat

İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor

İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor. 10 ay ödenen maaş da bin 422 liraya çıktı. Başvurunun 1 ay içinde yapılması şart. Gecikilen zaman maaştan kesiliyor

İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor

İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor. 10 ay ödenen maaş da bin 422 liraya çıktı. Başvurunun 1 ay içinde yapılması şart. Gecikilen zaman maaştan kesiliyor

04 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor
banner404

SOSYAL güvenlik mevzuatımızda çalışanları çeşitli açılardan koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışırken maaşlarımızdan kesilen bu paralar işsiz kaldığımızda bize belli bir süre ödeniyor. Tabii işsizlik maaşı almanın da şartları var.


Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor.

HESAPLAR FARKLI

Yukarıdaki gün şartlarını tamamlayıp işten ayrılmışsanız en geç bir ay içinde İŞKUR'a müracaat etmeniz gerekiyor. Bu süreyi kaçırırsanız geciktiğiniz her gün sizin maaş alma sürenizi kısaltıyor unutmayın.

İşsizlik maaşını belirleyen ise o dönemdeki asgari ücret oluyor. İşsiz kalan kişiler aldıkları brüt ücretin yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Yani 2 bin lira brüt asgari ücreti olan bir çalışanın alacağı işsizlik maaşı 800 lira oluyor. Burada bir üst sınır var. O da işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.

PRİME GÖRE SÜRE

Maaşınız ne kadar çok olursa olsun bu sınırı geçemiyorsunuz. Bu sınır 2017 için belirlenen asgari ücrete göre bin 422 lira. İşsizlik maaşından binde 7 damga vergisi kesilebiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre alınacak en düşük işsizlik maaşı ise 711 lira oldu. Ne kadar süreyle işsizlik maaşı alacağınızı ise son 3 yıldaki çalışmalar belirliyor. Son 3 yılda 600 gün prim ödeyip çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay, 1080 gün çalışanlar 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor.

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Primleri devlet yatırıyor. İşsizlik maaşı almayanlar ise son 1 yılda 90 gün sigortalı çalışmışlarsa 100 gün sağlık hizmeti alabiliyor.

KİMLER MAAŞ ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar
Haklı fesih ile işyerinden ayrılanlar
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışanlar
Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuranlar.

KİMLER MAAŞ ALAMAZ?

Kendisi istifa edenler
İşverenin haklı fesih tercihi ile çıkartılanlar
Emeklilik için ayrılanlar
Askerlik için ayrılanlar
Evlilik için ayrılan kadınlar

banner355
Anahtar Kelimeler:
IşsizPrimSağlıkHizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı
Türk şarkıcı Tayland'da cami yaptırıyor
Türk şarkıcı Tayland'da cami yaptırıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals