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İSPARK skandalı

İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yaptığının basına yansıması üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin fesh edildiği ve haklarında dava açılacağı belirtildi. Açıklamaya göre 819 bin TL'lik bir yolsuzluk yapılmış

İSPARK skandalı

İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yaptığının basına yansıması üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin fesh edildiği ve haklarında dava açılacağı belirtildi. Açıklamaya göre 819 bin TL'lik bir yolsuzluk yapılmış

29 Haziran 2017 Perşembe 14:22
İSPARK skandalı
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSPARK’ta, otopark ücreti ödeyen vatandaşlara kesilen fişlerin silinerek 90 milyon lira yolsuzluk yapıldığına dair Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere kurumdan yanıt geldi. İSPARK, yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazlara teknik müdahale ile GPRS bağlantılarının kesildiği tespit edildiği belirtilip, personelin silmeye çalıştığı tüm verilerin merkezi veri tabınana kayıtlı olduğu ve şirketin uğradığı zararın tamamının ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edileceğini söyledi.

İSPARK’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “İSPAK’ın İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunuyor. Toplamda bin 700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır. Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir. Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin liradır. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir."

BÖYLE YOLSUZLUK YAPILMIŞ

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde yolsuzluğun nasıl yapıldığı şu şekilde anlatıldı: "Otopark görevlilerinin kullandığı el terminalleri iki türlü çalışıyor: ‘Onlinesistem içi’ ve ‘offline-sistem dışı’... Siz aracınızı park ettiğinizde bu terminallerden fiş kesiliyor ve paranız alınıyor. İşte bu noktada kullanılan iki türlü el terminali devreye giriyor. Bunlardan ilki yeni nesil ödeme kaydedici cihaz. İSPARK bu cihazlara yeni yeni geçiyor. Bu terminaller sadece online çalışıyor. Siz parayı verdikten sonra kesilen fiş sisteme giriliyor ve fiş daha sonradan imha edilemiyor. Maliye bütün işlemler için bu cihazı zorunlu kılıyor. Ancak çok sayıda terminalde ısrarla eski nesil el terminalleri kullanılıyor. Offline terminallerde yurttaşlara mali değeri olmayan bir fiş veriliyor. Yolsuzluk da zaten bu noktada başlıyor. Offline çalışma sırasında kesilen fişler bazı çalışanlar tarafından siliniyor ve bu paralar İSPARK’ın hesapları yerine zimmete geçiriliyor. İSPARK yönetiminin yasaya rağmen yeni nesil el terminallerine geçmemesi de buna bağlanıyor. Çünkü yeni nesil cihazlarda fiş silinemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
İSPARKSkandalYolsuzluk
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