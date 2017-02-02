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IŞİD mevzilerine kritik operasyon! Askeri güçler o bölgeye çok yakın

El Bab'da kuşatılan terör örgütü, kuzeydoğudaki Kabbasin'den dar bir koridorla kaçış rotasına sahip. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğrafta, savaş uçaklarının bombaladığı El Bab'ın kuzeyinden gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görülüyor

IŞİD mevzilerine kritik operasyon! Askeri güçler o bölgeye çok yakın

El Bab'da kuşatılan terör örgütü, kuzeydoğudaki Kabbasin'den dar bir koridorla kaçış rotasına sahip. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğrafta, savaş uçaklarının bombaladığı El Bab'ın kuzeyinden gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görülüyor

02 Şubat 2017 Perşembe 14:56
IŞİD mevzilerine kritik operasyon! Askeri güçler o bölgeye çok yakın
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HALEP'İN kuzeyindeki IŞİD mevzilerine yeni bir operasyon başlattığını duyuran Suriye ordusu ise, askeri güçlerinin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye yaklaştığını açıkladı. Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi harekât Fırat Kalkanı'nda, Suriye'nin El Bab ilçesinde kuşatılan IŞİD'e son darbe vurulmak üzere. Yaklaşık iki aydır kuşatma altında tutulan kent, kuzeyden ve batıdan tamamen çevrelenmiş durumda. El Bab'ın kuzeydoğusundaki Kabbasin kasabasında köşeye sıkıştırılan IŞİD'lilerin güneye kaçabilmesi için, halihazırda dar bir koridor kaldı. Kabbasin'in düşmesiyle terör örgütü El Bab'dan yalnızca doğu yönüne kaçabilecek. Suriye'deki rejim güçleri ise, bugün Halep'in kuzeyindeki IŞİD hedeflerine yönelik yeni bir operasyon başlattı. Yapılan resmi açıklamaya göre, son dönemde 30'dan fazla köy ve çiftliği IŞİD'den geri alan rejim güçleri Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte El Bab çevresinde 51 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Hava saldırılarında Türk jetleri El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah çevresini bombaladı. Saldırılarda 83 bina, 10 bombalı araç, iki mühimmat deposu, iki toplanma noktası, bir depo ve iki top imha edildi. Reuters haber ajansının El Bab'dan geçtiği fotoğraflarda, ilçenin kuzeyinde gerçekleşen bombardımanda yerle bir edilen IŞİD mevzileri yer alıyor. Bzagah'tan çekilen bir videoda ise, top atışlarının ardından kasabanın birçok noktasından Dumanlar yükseldiği görülüyor. 163 gündür süren Fırat Kalkanı Harekâtı, Türk askerinin Cerablus'tan Suriye topraklarına girişiyle başlamıştı. Türk özel kuvvetleri ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri kısa sürede Cerablus-Azez hattını IŞİD'den temizledi ve güneye doğru inmeye başladı. Musul'un yarısını kaybeden ve Suriye'deki fiili başkenti Rakka'da da kuşatılan terör örgütü için hayati önemde. IŞİD, bomba yüklü araçları patlatarak direnmeye çalışıyor.

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