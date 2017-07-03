İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor

ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe'nin zamanında yanında çıraklık yapan ekip 6 ay kadar önce Elb-et diye restoran açtı. Ekip hem kaliteli hem de ucuz fiyatlarıyla Nusret'in başarısını yakaladı.
ÜNLÜ İSİMLERİN UĞRAK YERİ HALİNE GELDİ
Nusret'in zamanında çıraklığını yapan ekibin kurduğu Elb-et restoranına Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin uğrak yeri haline geldi.
SOSYAL MEDYADA SIK SIK NUSRET İLE KIYASLANIYOR
Nusret'e rakip olarak açılan Elb-et restoranı sosyal medyaya da konu oldu. Herkes Elb-et restoranı, Nusret'in ilk şirin haline benzetirken, "Nusret'ten çok daha ucuz yorumları" yapıldı. Elb-et sosyal medyada öve öve bitirilemedi.
İşte Nusret'in tahtını sallayan mekandan birkaç kare;
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