İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor

ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe'nin zamanında yanında çıraklık yapan ekip 6 ay kadar önce Elb-et diye restoran açtı. Ekip hem kaliteli hem de ucuz fiyatlarıyla Nusret'in başarısını yakaladı.

ÜNLÜ İSİMLERİN UĞRAK YERİ HALİNE GELDİ

Nusret'in zamanında çıraklığını yapan ekibin kurduğu Elb-et restoranına Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin uğrak yeri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA SIK SIK NUSRET İLE KIYASLANIYOR

Nusret'e rakip olarak açılan Elb-et restoranı sosyal medyaya da konu oldu. Herkes Elb-et restoranı, Nusret'in ilk şirin haline benzetirken, "Nusret'ten çok daha ucuz yorumları" yapıldı. Elb-et sosyal medyada öve öve bitirilemedi.

İşte Nusret'in tahtını sallayan mekandan birkaç kare;