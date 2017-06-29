İşe gitmek için yola çıkanlar panik oldu... Şehrin göbeğinde palalı alarmı

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ilk başta tedbir amaçlı silah çektiği şahsı yaklaşık 15 dakikalık diyaloğun ardından ikna ederek gözaltına alındı.

YENİBOSNA , Kuleli otobüs durağında sabah işe gitmek bekleyen vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Elinde pala tabir edilen kesici alet ile yarı çıplak halde ortalarda dolaşan şahıs, yolun ortasına çıkarak trafiği de bir süre olumsuz etkiledi.

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