İş sağlığı için son gün 30 Aralık

SON yılların popüler meslekleri arasında yerini alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı programlarına yoğun ilgi devam ediyor. Alanya’dan gelen yoğun talepler üzerine Alanyalıların sesine kulak veren ALKÜ, yapılan çalışmaların ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak isteyenler için İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuruları almaya başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapacak adaylar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puan türünde bir belge istenmiyor.
EN AZ 4 YILLIK LİSANS DERECESİ
Başvurulara ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Adaylar, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans derecesine sahip olmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın ve yasaya bağlı çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen lisans mezunları yüksek lisans programını başarı ile tamamlamaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına direkt olarak girmeye hak kazanacaklarıdır. Açılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde, jürinin yapacağı mülakatta başarılı olan adaylar programa kabul hakkı kazanırlar. Eğitim katkı payı 7 bin 200 TL (1 Kredi başına ücret=240TL) olarak belirlenmiştir.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 ARALIK
Ödemeler iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri başında yapılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na ilişkin detaylı bilgilere ise www.alanya.edu.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca programa kayıt olmak isteyenlerin 30 Aralık 2016 Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde başvurularını Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapmaları gerekmektedir.”
ALKÜ’de İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kayıt olmak isteyenler için başvurular devam ediyor
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