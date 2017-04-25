İş jeti uçuşlarında artış

KRİZDEN etkilenen genel havacılık uçuşlarında artış başladı. Özellikle Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın mart ayına göre genel havacılık uçuşlarında yaşanan artış dikkat çekti.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Türkiye genelinde yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre genel havacılık uçuşlarında düşüş yaşanırken Atatürk Havalimanı'ndaki mart rakamları özel uçuşların yeniden toparlayabileceği sinyalini verdi. Geçen yıl mart ayında 323 genel havacılık uçuşunda bin 240 yolcunun seyahat ettiği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bu yıl aynı dönemde yüzde 25 artışla 403 uçuşta bin 603 yolcu taşındı.

ÜÇ AYDA 961 UÇUŞ

Atatürk Havalimanı'nda ilk üç ayda 961 genel havacılık uçuşunda 3 bin 622 yolcu uçtu. Ocak ayında 258 uçuşta 978 yolcu, şubat ayında ise 300 uçuşta bin 41 yolcu seyahat etti.

Türk tescilli 114 iş jeti bulunurken birçok işadamı kullanmadığında iş jetlerini kiraya veriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2016 verilerine göre genel havacılık işletmelerinde 347 hava aracı bulunuyor.

ÖZEL TERMİNALİ OLAN HAVALİMANLARI VAR

İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları'nda özel uçaklar için genel havacılık terminalleri bulunuyor.Özel uçak yolcularının güvenlik, pasaport ve gümrük işlemleri bu terminallerde yapılabiliyor.