İş dünyası Alanya'da buluştu

Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) 2016 yılının son toplantısını tüm üyeler, eşleri ve geniş bir davetli katılımıyla gerçekleştirdi. Elite Admiral Premium Residence'ta düzenlenen toplantıya ALSİAD'ın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğu Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu ve Federasyon Üyesi olan Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Organize Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Leman Sedef Tuna, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Akar, Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Büyükçulcu, Burdur Sanayici Serbest Meslek Mensupları ve İşadamları Dayanışma Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kurt katıldı. Toplantıda konuklar arasında bulunan Kredi Garanti Fonu (KGF) Antalya Şube Müdürü Hasan Bulut Bilir de işadamlarına kredi garanti fonlarıyla ilgili sunum yaparak, konuyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.Gecede, ALSİAD kendi üyeleri arasında ticari alanda başarı gösteren işadamlarını ödüllendirdi. 'Uluslararası Markalaşma' dalında Sette Home-Garden-Office Mobilyaları'ndan Bilal Kıral, ALBİMO Bilal Mobilya'dan Bilal Gömeç, 'Deniz Malzemeleri' dalında Sunstar markasıyla Cengiz Yelken, 'Proje' dalında Mozaik İnşaat 'Another World Projesi'yle Nuh Mehmet Yalçın ve Rifat Özdemir, 'Elite Group Admiral Premium Residences Projesi'yle Erhan Doğan ve Mevlüt Görücü'ye plaketleri verildi. Ayrıca ALSİAD'ın yeni üyesi Bumba Balık-Bistro sahibi Atilla Kılıçay'a üyelik beratı takdim edildi.Toplantıda konuşan ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, ülke ve milletin zorlu bir sınavdan geçtiğini söyledi. Tabaklar, "Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan evlatlarımız, gerektiğinde canları pahasına ülkemizi terörden temizlemek için yurtiçi ve yurtdışında çetin bir mücadele veriyor. Bu mücadelede şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşanan her acı olay karşısında birbirine daha sıkı kenetlenen Türk milletinin bu zor günleri de aşacağına inanıyorum. Son iki yıldır yaşadığımız terör olayları ve siyasi belirsizlikler sonucunda Türkiye ekonomisi yavaşlıyor. Son açıklanan rakamlar üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 1.8 oranında daraldığını gösteriyor. İşsizliğin yüzde 11'lere, genç nüfus işsizliğinin yüzde 20'lere çıktığı bir ortamda yeni istihdam yaratabilmemiz için Türkiye’nin en az yüzde 5 büyümeye ihtiyacı olduğu ekonomistler tarafından sürekli ifade ediliyor. 2016 sezonunda terörle başlayan ve Rusya kriziyle tırmanan kaos ortamı turizmde büyük kayıplara neden oldu. Sonuçta Rusya'nın son dönemde toparlaması sonucu yüzde 85 gibi bir kayıpla kapattı. Avrupa pazarı Almanlar başta olmak üzere yüzde 35 kayıpla kapattı. Buna bağlı olarak bölge ekonomisi çöktü. Turizm sektör ve çalışanları, turizme bağlı sektörler, öncelikle bölgemizdeki inşaat ve emlak sektörleri KOBİ ve esnafımız banka kredileri ile yaşar vaziyete geldi. Yabancıya satılan konut sayısında 2015 yılına göre yüzde 35 düşüş yaşandı. 2017 sezonu başlarken terör olaylarının kontrollü ve minimum seviyede olması düşüncesiyle yurtdışındaki algının iyileştirilmesi ve turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, güvenilir bir hukuk ve yargı sistemi ile hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, laik ve demokratik bir Türkiye hayaliyle her zaman olduğu gibi mücadelemize devam etmeliyiz.Öncelikle Alanya için aldığımız olumlu haberler sezon için bizleri umutlandırıyor. Rus vatandaşlarının Alanya’ya getiren seyahat acentelerinin yoğunluklu olarak Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'nı kullanacak olması, teröre rağmen özellikle Rus vatandaşlarına satılan sezon öncesi satışlarının 2014 yıl başlangıcı satışlarına göre yüzde 30 fazla olması, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın Türkiye’yi gözden çıkarmaya cesaret edemeyişi, Avrupa pazarının kalite ve ucuz tatil beklentisini karşılayabilecek imkanlara sahip olmamız, geçen sene gelmekte tereddüt eden turistin büyük kısmının tekrar geri dönebileceğini düşünmemize olanak veriyor.Alanya’nın kazanımları olarak düşündüğüm Kale'ye kurulacak teleferik hattı, Alanya’nın Kale ve ören yerlerinin daha fazla ziyaret edilmesine, Kale'de yaşayan vatandaşın daha kolay ulaşımına, şehrin imajına ve tarihi dokunun korunmasına ciddi katkısı olacak bir proje. Konya-Alanya arası Hadim yolu tamamlandığında İç Anadolu ile karayolu bağlantımız bölgenin kalkınmasına ciddi katkıda bulunacak bir proje olması sebebiyle önemseniyor.İki üniversitemiz olması sebebiyle Alanya artık bir öğrenci şehri olması yolunda önemli bir mesafe kat etti. Her iki üniversitemizin bu sene 9 bin öğrenciye eğitim vermesi, kışları durgun geçen hayatı hem maddi, hem de manevi yönden hareketlendirdi. Gelecek senelerde yeni bölümlerin de açılacak olması bu ivmeyi daha da artıracak. Alanya-Gazipaşa arasında Yeşilöz sahilinde deniz içine kurulan platform petrol dolum ve aktarma istasyonu ile depolama alanının bölgeye hizmet vermesi, ekonomik yönden bir hareketlilik sağlayacağını düşünürsek de, zaman içerisinde o bölgedeki sahil ve deniz kirliliği çevre kirliliği oluşmasına sebep verebilir. Bundan sonra karayollarımızda daha çok tanker görmeye alışmamız gerekecek.Tabi ki Aytemiz Alanyaspor’un da bu yılki başarısını unutmamak gerekir. Spor anlamında yeni bir anlayış, şehrin tanıtımı ve imajına, turizme önemli katkılar sağlamakla kalmayıp, 'Futbolda biz de varız' diyebilmek, rekabetin çok olduğu Süper Lig'de kalma azmimizi daha da artırıyor. Artık hafta sonları Alanya’da tatlı bir hareketlilik yaşamamızı sağlayan Aytemiz Alanyaspor şehrimiz için bir motivasyon kaynağı.ALSİAD ailesinin bireyleri olarak daha önce yaşadığımız krizlerin üstesinden gelmiş başarılı kişiler olarak, geride bıraktığımız yılın yorgunluğunu ve yaşadığımız bu zorlukları aşabilme inancını takdir etmemek mümkün değil. Bizler, yani sanayici ve işadamları dernekleri, Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki en etkin oyuncularız. Biz bu özel misyon dolayısıyla tüm bölgemiz için çalışan bir grubuz. Her yıl sahip olduğumuz güç ve tecrübe sayesinde gelişmeye açık, dinamik, yeniliğe duyduğumuz tutkuyla ve de sabırla birleşerek ilerlemeye devam ediyoruz. Değişen piyasa koşullarında kararlığımız ve bilgimiz sayesinde engelleri aşma yarışında asla geriye düşmeden yarışı ön sıralarda götürmeye devam edeceğiz. Her türlü olumsuzluğa karşı bu hayatı anlamlı hale getirme gibi bir sorumluluğumuz var. Hizmet kalitemizi artırarak daha hızlı, aktif, verimli çalışacağız. Bir sorumluluğumuz olduğu için daha çok çalışacağız. 2008 yılından itibaren dünya ekonomisinde uzun süredir hakim olan belirsizlik ve dalgalanma ortamında 2017 yılının bizim açımızdan uluslararası güvenin tescillendiği artık küresel bir marka olma yolunda başarılı adımlar attığımız bir yıl olacağına inanıyoruz" dedi.Öte yandan toplantı öncesinde BAKSİFED yönetimi Alanya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretlerini Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ardından Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimi ile bir araya gelerek bölgenin dinamiklerini ve ekonomik geleceğini değerlendirdi.