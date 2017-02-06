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İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı

Seyyar satıcı 37 yaşındaki Abdülmecit Çankaya, tezgahına el konulmasını bir ayağını zincirle ağaca bağlayıp elinde maket bıçakla intihara teşebbüs ederek protesto etti. Tezgahının elinden alınmasını protesto eden seyyar satıcı, konuşarak ikna edemeyen polisin ikram ettiği ilaçlı suyu içerek bayılmasıyla etkisiz hale getirildi

İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı

Seyyar satıcı 37 yaşındaki Abdülmecit Çankaya, tezgahına el konulmasını bir ayağını zincirle ağaca bağlayıp elinde maket bıçakla intihara teşebbüs ederek protesto etti. Tezgahının elinden alınmasını protesto eden seyyar satıcı, konuşarak ikna edemeyen polisin ikram ettiği ilaçlı suyu içerek bayılmasıyla etkisiz hale getirildi

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı
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OLAY, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir iş merkezi önünde seyyar olarak çiçek satışı yapan 3 çocuk Abdülmecit Çankaya'nın tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Bu duruma öfkelenen seyyar satıcı, yanındaki zincirle ayağını ağaca bağlayıp eline aldığı maket bıçağıyla intihara teşebbüs etti. Aç kaldığını ve ölmek istediğini söyleyen Çankaya'yı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, seyyar satıcıyı Türkçe ve Kürtçe konuşarak ikna etme çabasına öfkeli seyyar satıcı olumsuz yanıt verdi.


MERAKLILAR BİBER GAZI SIKILARAK UZAKLAŞTIRILDI

Elindeki bıçakla çevreye bağıran kendisine iş veya yer verilmediği müddetçe canına kıyacağını söyleyen Abdülmecit Çankaya'yı, çevrede toplanan yüzlerce kişi meraklı gözlerle izledi, bazı kişiler de cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan meraklı kalabalığı sprey biber gazı kullanarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada bir polis memuru intihara teşebbüs eden seyyar satıcıya içmesi için su ikram etti. Ancak ilaçlı olduğu öğrenilen suyu içen Çankaya, bayılarak yere yığıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen Abdülmecit Çankaya, tedavi için hastaneye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaİntiharIlaçlı SuçiçekSağlıkKürtçeAtatürkÇankaya
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