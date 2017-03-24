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İntihar eden eşini görmek isteyen kadının feryadı yürek yaktı

Adana'da 4 ay önce cezaevinden Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında çıkan şahıs, 16 yaşındaki kızının yanında tabanca ile kendini vurarak intihar etti. Olayı duyunca çalıştığı hastaneden eve gelen kadının sözleri herkesin yüreğini dağladı

İntihar eden eşini görmek isteyen kadının feryadı yürek yaktı

Adana'da 4 ay önce cezaevinden Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında çıkan şahıs, 16 yaşındaki kızının yanında tabanca ile kendini vurarak intihar etti. Olayı duyunca çalıştığı hastaneden eve gelen kadının sözleri herkesin yüreğini dağladı

24 Mart 2017 Cuma 15:10
İntihar eden eşini görmek isteyen kadının feryadı yürek yaktı
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YÜREĞİR ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1853. Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce cezaevinden Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında çıkan Erdoğan Bilir (36), Sabah 1 yaşındaki oğlunu eşi Ayşegül Bilir (33) Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı için bakıcısına götürdü.

Oğlunu bırakan baba, eve gelip not yazdıktan sonra 16 yaşındaki kızı I.B. okula gitmek için hazırlık yaparken tabanca ile başına ateş etti. Tabanca sesini duyan kız çocuğu odaya girdiğinde babasının kanlar içinde yattığını görünce çığlık attı. Kızın çığlığı üzerine eve gelen komşuları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, "baba" diyerek feryat eden kız çocuğunu mahalleli sakinleştirmeye çalıştı. 1 yaşındaki çocuğu ise bakıcısı ve komşuları evden uzak tutmaya çalıştı. Markete götürülen çocuk burada bir süre bekletildi. Daha sonra dışarı çıkartılan küçük çocuğun "Baba, baba" diye seslenmesi herkesin yüreğini sızlattı.

Bilir'in hastanede çalışan eşine de kocasının rahatsızlandığı söylenerek eve gelmesi istendi. Haberi alır almaz eve koşan genç kadın, polis ve ambulansları gördüğünde şok oldu. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, "Eşimi görmek istiyorum. Erdoğan nerede, neden burada yok" diye feryat etti. Polis inceleme yaptığı için eve girmesine izin verilmeyen genç kadının "Erdoğan ölmedi deyin. Yapma Erdoğan, neden yaptın Erdoğan. Bırakın son kez göreceğim eşim" diye ağıt yakması herkesin yüreğini dağladı. Polisin incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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