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İnternetteki sahte nakliyeci 200 bin liralık çocuk bezi çaldı

Sahte nakliye firmasının internetteki ilanına aldanan çocuk bezi üreticisi firma çalışanları, TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yükletti. Çocuk bezi dolu TIR İstanbul'da bulunurken, 5 kişi gözaltına alındı.

İnternetteki sahte nakliyeci 200 bin liralık çocuk bezi çaldı

Sahte nakliye firmasının internetteki ilanına aldanan çocuk bezi üreticisi firma çalışanları, TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yükletti. Çocuk bezi dolu TIR İstanbul'da bulunurken, 5 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:51
İnternetteki sahte nakliyeci 200 bin liralık çocuk bezi çaldı
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KOCAELİ Çayırova'da çocuk bezi üreten bir firmanın çalışanları, internetteki ilandan nakliye firmasına ulaşarak nakliye amacıyla TIR istedi. Fabrikaya gelen 07 EDL 92 plakalı TIR'ın sürücüsü istenilen tüm evrakları firmaya teslim etti. Ardından TIR'a yaklaşık 200 bin TL değerinde çocuk bezi yüklendi. Saatler sonra çocuk bezlerinin gideceği İstanbul'daki firma aranırken, TIR'ın gelmediği öğrenildi. Firma çalışanları internet üzerinden buldukları firmanın telefon numaralarını tekrar arayınca kimseye ulaşılamadı. Firma çalışanları dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, firmaya verilen evrakların sahte olduğunu tespit etti. Polis, TIR'ı İstanbul Sultangazi'de bulurken, D.L., D.A.B., S.B., K.K. ve S.T.'yi gözaltına aldı. TIR'ın çalındığı ve hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilirken, ele geçirilen ürünler fabrikaya teslim edildi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliÇayırovaSahte Nakliyeciçocuk BeziİstanbulSultangazi
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