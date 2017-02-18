Instagram hesabını geri alan Aleyna Tilki'yi yıkan görüntü

ALEYNA Tilki hacklenip ele geçirilen ve kapatılan Instagram hesabını geri almayı başardı.



Aleyna Tilki, Instagram hesabının açıldığını resmi Twitter hesabından attığı tweet'le takipçilerine duyurdu.



ALEYNA TİLKİ'NİNTAKİPÇİ SAYISI 722 BİNE DÜŞTÜ



Ancak genç şarkıcıyı Instagram hesabını açtığında kötü bir sürpriz bekliyordu. Kapanmadan önce bir milyondan fazla takipçisi olan Aleyna Tilki'nin Instagram hesabında takipçi sayısının 722 bine düştüğü görüldü.



ALEYNA TİLKİ: GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM



Aleyna Tilki Instagram hesabının açıldığını duyurduğu tweetin ekran alıntısını Instagram hesabından takipçileriyle "Gerçekten çok mutluyum... Kötü zamanlarımızda yanımızda olacak,gerçekten bizi sevmiş insanlar varmış... Bunu gördüm ben bu sayede! Aranıza tekrar hoş geldimm" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ INSTAGRAM HESABINI FULİN'İN ÇALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ!



Fulin daha önce müzisyen sevgilisi Emrah Karaduman’ın kendisini Aleyna Tilki ile aldattığını iddia etmişti. Önceki günlerde Instagram hesabı hack’lenen Aleyna Tilki, “Bu şizofreni biliyorum. Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal” açıklamasını yapınca Fulin bu sözleri üzerine aldı ve çok sinirlendi.



FULİN SERT KARŞILIK VERDİ: RUH HASTASI DÜŞ YAKAMDAN



Fulin, Aleyna Tilki’ye çok sert bir karşılık verdi ve şöyle konuştu: “Ruh hastası düş yakamdan. İftiracı, ahlaksız, deli. Kıskanç obsesif! Bıktım artık senden. Suçsuz bir insanın günahını almak, hakaret etmek büyük günahtır. Kalbi çok kötü çünkü. O iblisi Allah’a havale ettim.”

