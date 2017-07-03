İnsan cildi neden kırışır? İnsan cildi sadece yaşlanınca mı kırışır?

CİLDİMİZ tamamen esnek bir yapıda değil. Ve bu yüzden fazla gerildiğinde kolajen dokusunda mikroskobik ölçekte yırtıklar oluşuyor. Vücudumuz bunların çoğunu iyileştirse de bazen yeni kolajen teller gereğinden uzun olabiliyor. Bu da ciltte gevşemeye yol açmakta. Bazen de gereğinden kısa olabilir. O zaman da ciltte hafif bir batma hissi uyanıyor. Zaman geçtikçe, onarımı esnasında uzunluğu iyi ayarlanamamış olan bu teller ciltte kırışıklığa yol açmaya başlıyor.