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İnsan cildi neden kırışır? İnsan cildi sadece yaşlanınca mı kırışır?

İnsan cildinin hangi sebeplerle kırıştığı ve bunun tek sebebinin yaşlılık mı olduğu merak edilir.. Peki Cild kırışıklıklarına neden olan etkenler nelerdir?

İnsan cildi neden kırışır? İnsan cildi sadece yaşlanınca mı kırışır?

İnsan cildinin hangi sebeplerle kırıştığı ve bunun tek sebebinin yaşlılık mı olduğu merak edilir.. Peki Cild kırışıklıklarına neden olan etkenler nelerdir?

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
İnsan cildi neden kırışır? İnsan cildi sadece yaşlanınca mı kırışır?
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CİLDİMİZ tamamen esnek bir yapıda değil. Ve bu yüzden fazla gerildiğinde kolajen dokusunda mikroskobik ölçekte yırtıklar oluşuyor. Vücudumuz bunların çoğunu iyileştirse de bazen yeni kolajen teller gereğinden uzun olabiliyor. Bu da ciltte gevşemeye yol açmakta. Bazen de gereğinden kısa olabilir. O zaman da ciltte hafif bir batma hissi uyanıyor. Zaman geçtikçe, onarımı esnasında uzunluğu iyi ayarlanamamış olan bu teller ciltte kırışıklığa yol açmaya başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CildCild KırışmasıKolajen
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