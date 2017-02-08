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'İnisiyatif TAV'da'

Bakan Çavuşoğlu "GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor" dedi ve ekledi: Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım

'İnisiyatif TAV'da'

Bakan Çavuşoğlu "GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor" dedi ve ekledi: Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım

08 Şubat 2017 Çarşamba 00:22
'İnisiyatif TAV'da'
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tez Tour Operasyon Müdürü Julijs Batkilins'in "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçmayız" diyerek yetersiz ve ilkel oluşuna, yolcularının sorun yaşayacağına vurgu yapmasına ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, devletin gereğini yaptığını ve GZP havalimanı bölgesini acil kamulaştırma kapsamına aldığını hatırlatarak şöyle konuştu: 

'TAV'A SÖYLEMİŞTİM'

TAV isterse GZP'yi büyütebilir. Bunu daha önce TAV yetkililerine de bizzat kendim söyledim. Ancak 'Önce para kazanalım, sonra büyütelim' mantığını güdüyorlar. Bu mantığın yanlış olduğunu, GZP'ye yatırım yapılması halinde, bölgenin potansiyeli, yolcu sayısı, yatak kapasitesi dikkate alındığında, bu yatırımın karşılığının çok kısa sürede, fazlasıyla alınacağını dile getirdim. Bunu şimdi tekrar söylüyorum. 

'BÜYÜRSE POTANSİYEL ARTAR'

RUSYA'DAN operasyon yapan tur operatörlerine GZP'ye uçmaları için ricada bulunduğumda yetersizliğinden yakındılar ancak beni kırmadılar ve GZP'ye uçacaklar. GZP'de potansiyeli arttırmanın yolu havalimanının tüm unsurlarıyla büyütülmesinden geçiyor. Bu konuda devlet altyapı düzenlemesini yapar, TAV yatırımı yapar ve tüm maliyeti de devlete ödeyeceği paydan düşer. Bu konuda TAV'a tekrar rica ve sitemde bulunacağım.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıTez Tour Operasyon MüdürüGazipaşa-Alanya Havalimanı
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