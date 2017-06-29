Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100741
ALTIN
140.691
DOLAR
3.5154
STERLIN
4.5601
EURO
4.0063
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar kendisini ele vermesine neden oldu

İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar kendisini ele vermesine neden oldu

29 Haziran 2017 Perşembe 14:23
İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı
banner404

38 yaşındaki İngiliz adam Türkiye’deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti.

Turist adam bunun karşılığın seyahat firmasından tazminat talep etti.. 

Ancak Leon Roberts’in Facebook hesabına Türkiye’de yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm adamın yakayı ele vermesine neden oldu.

Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 'YÖNTEMİ' DUYURDU

İngltere Dışişleri Bakanlığı ise İngiliz turistlerin Türkiye tatili dönüşünde otelde gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiasıyla tur operatörleri aleyhine açtıkları davalarda 5- 15 bin pound arasında tazminatlar kazanması ve açılan dava sayısının ciddi boyuta ulaşması üzerine vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Türkiye’ye seyahat eden İngiliz turistlerin özellikle son iki yıldır tatil dönüşünde ’gıda zehirlenmesi’ şikayetiyle İngiltere’de tatil ücretinin 10 katını aşan düzeylerde açtıkları tazminat davaları, tur operatörleri ve otelcileri isyan ettirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) İngiltere Büyükelçiliği ile temasları sonundaÿ İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına uyarıda bulundu. Uyarıda, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde İngiltere ve Türkiye’de yasal işlem yapılacağı duyuruldu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 14:34
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz TuristİngiltereLeon Roberts
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!
Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!
Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya miting yanıtı
Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya miting yanıtı
Öğrencilerini taciz eden müdür aldığı cezayı duyunca şok geçirdi
Öğrencilerini taciz eden müdür aldığı cezayı duyunca şok geçirdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals