İngiliz turistin mumu yatsıya kadar yandı

38 yaşındaki İngiliz adam Türkiye’deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti.

Turist adam bunun karşılığın seyahat firmasından tazminat talep etti..

Ancak Leon Roberts’in Facebook hesabına Türkiye’de yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm adamın yakayı ele vermesine neden oldu.

Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 'YÖNTEMİ' DUYURDU

İngltere Dışişleri Bakanlığı ise İngiliz turistlerin Türkiye tatili dönüşünde otelde gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiasıyla tur operatörleri aleyhine açtıkları davalarda 5- 15 bin pound arasında tazminatlar kazanması ve açılan dava sayısının ciddi boyuta ulaşması üzerine vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Türkiye’ye seyahat eden İngiliz turistlerin özellikle son iki yıldır tatil dönüşünde ’gıda zehirlenmesi’ şikayetiyle İngiltere’de tatil ücretinin 10 katını aşan düzeylerde açtıkları tazminat davaları, tur operatörleri ve otelcileri isyan ettirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) İngiltere Büyükelçiliği ile temasları sonundaÿ İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına uyarıda bulundu. Uyarıda, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde İngiltere ve Türkiye’de yasal işlem yapılacağı duyuruldu.